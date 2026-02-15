Душан Косич: Не се предадохме нито за миг, горд съм с играчите

Наставникът на Локомотив (Пд) отличи характера на тима след 1:1 с Черно море
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич изрази задоволството си от спечелената точка при равенството 1:1 срещу Черно море в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига.
"Железничарите“ играха с човек по-малко още от 24-ата минута след червения картон на Севи Идриз, но стигнаха до изравнителен гол чрез Жоел Цварц в добавеното време.
"Уважаваме Черно море. Те са много добър отбор. Знаех, че това ще бъде най-трудният ни мач от началото на годината. Последният ни двубой с Ботев ни изтощи емоционално и бях наясно, че днес ще ни е трудно. Със сигурност не изиграхме най-добрия си мач, но сме доволни, че стигнахме до точката“, заяви Косич след срещата.
Той подчерта значението на характера и подкрепата от трибуните.
„Енергията на футболистите и енергията на феновете бяха в основата на позитивния резултат. Не се предадохме в хода на целия мач и в крайна сметка оцеляхме. Винаги, когато си с човек по-малко, е по-трудно да спечелиш. Ние обаче вярвахме до самия край и успяхме да стигнем до гол.“
"Футболистите направиха всичко, което можеха днес. Представиха се дори по-добре от това, което очаквах от тях. Горд съм с играчите“, допълни наставникът на пловдивчани.