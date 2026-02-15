Душан Косич: Не се предадохме нито за миг, горд съм с играчите

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич изрази задоволството си от спечелената точка при равенството 1:1 срещу Черно море в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига.

"Железничарите“ играха с човек по-малко още от 24-ата минута след червения картон на Севи Идриз, но стигнаха до изравнителен гол чрез Жоел Цварц в добавеното време.

"Уважаваме Черно море. Те са много добър отбор. Знаех, че това ще бъде най-трудният ни мач от началото на годината. Последният ни двубой с Ботев ни изтощи емоционално и бях наясно, че днес ще ни е трудно. Със сигурност не изиграхме най-добрия си мач, но сме доволни, че стигнахме до точката“, заяви Косич след срещата.

Той подчерта значението на характера и подкрепата от трибуните.