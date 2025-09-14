Дузпа в добавеното време донесе успеха на Ливърпул

Шампионът на Англия Ливърпул записа нова драматична победа във Висшата лига. В среща от четвъртия кръг мърсисайдци се наложиха с 1:0 като гост над Бърнли, като единственото попадение реализира Мохамед Салах от дузпа в добавеното време на срещата.

Така шампионите продължават да с пълен актив след четири кръга и са едноличен лидер в класирането.

Домакините от Бърнли имаха възможност първи да открият резултата още в седмата минута, но шутът на Джейдън Антъни премина над напречната греда. Доминик Собослай отговори с опасен удар за Ливърпул, който профуча покрай вратата. Вратарят на домакините Мартин Дубравка спаси удар на Анди Робъртсън.

След почивката Райън Гравебах от шампионите удари греда. В 84-ата минута ситуацията на Бърнли стана много тежка, след като Лесли Угочукву бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Драмата настъпи при центрирането на Джереми Фримпонг, а Ханибал Мехбри от домакините игра с ръка, макар и с гръб към топката. Салах се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара топката под напречната греда за ценните три точки.