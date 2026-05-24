Два български тандема на полуфинал в Кайзери

Виктор Марков и неговият партньор Вардан Манукян се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставените под №3 в схемата демонстрираха убедителна игра и се наложиха с 6:2, 6:2 над Руслан Кастюкевич и Владимир Осминкин за малко повече от час.

В същата фаза на надпреварата достигна и Динко Динев, който заедно с Е Хунюй от Китай, също поставени под №4, се справиха със 7:5, 6:4 срещу Даниил Степанов и Хитеш Чаухан. Българо-китайският тандем показа характер, след като навакса ранен пасив и обърна развоя на първия сет.

В битка за място на финала Марков и Манукян ще се изправят срещу водачите в схемата Стефан Купър и Виктор Паганети, докато Динев и Хунюй ще премерят сили с турския дует Арда Азкара и Хайдар Джем Гьокпънар.