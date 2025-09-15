БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Два медала за България от престижен турнир по таекуондо

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Отборът беше воден от Фарзад Золгхадри и Давут Етминани.

Таекуондо
Снимка: Пресслужба
Българските таекуондисти се представиха достойно на силния международен турнир German Open G2, който се проведе в Хамбург и събра над 1500 състезатели от цял свят. Надпреварата бе и своеобразен тест за новите правила в спорта.

Митко Джорджев при мъжете в категория -80кг спечели бронзов медал. Той започна силно участието си, елиминирайки представител на домакините с 2:0 рунда. В следващата среща Митко се изправи срещу поставения под №3 в схемата украинец и отново не остави съмнения, печелейки убедително с 2:0. В мача за медал нашият национал преодоля много силен турски таекуондист, също с 2:0 рунда. На полуфинала Джорджев даде всичко от себе си, но след контузия срещата бе прекратена и той остана с бронзов медал.

Християн Георгиев в категория -54кг победи в първата си среща представител на Дания с 2:0 рунда, но на четвъртфинала не успя да надвие турския състезател и отпадна на косъм от медалите.

Стефан Стаменов в категория -68кг също направи силни срещи – след успех над германец с 2:0 той загуби минимално от представител на Нидерландия с 1:2 рунда в равностоен двубой, решен в последните секунди.

Александра Георгиева при жените в категория -49кг победи в първия си мач състезателка от Швеция с 2:0 рунда. В мача си за медал загуби от турска националка.

Александър Джорджев в категория -68кг се изправи срещу грузински състезател, но въпреки равностойната игра отстъпи и в двата рунда.

Мартина Атанасова в категория -62кг започна срещу световната вицешампионка от Гърция, където показа добра игра, но не успя да продължи напред.

България се поздрави с още едно отличие и при кадетите. Ивайло Петров в категория до 33 кг се пребори за сребърен медал. Младият талант започна с категорична победа над представител на Кипър с 2:0 рунда, след което надделя и над съперник от Белгия с 2:1. На финала Петров показа борбен дух, но отстъпи пред състезател от Швеция в битката за златото.

Отборът беше воден от Фарзад Золгхадри и Давут Етминани.

#таекуондо

