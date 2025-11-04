Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заявки за участие са подали почти 400 фигуристи от 34 държави.

Две танцови двойки ще представят България на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който ще се проведе от 5 до 9 ноември в Зимния дворец в София. Заявки за участие са подали почти 400 фигуристи от 34 държави.

Всички най-добри български състезатели ще се включат в надпреварата, а за първи път ще има и две танцови двойки, които представят България. При юношите и девойките това са Силвия Лутай и Константин Ткаченко, които обаче ще играят извън класирането. При мъжете и жените ще се състезават Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев. Те са съответно на 19 и 21 години и са представяли Великобритания на световното юношеско първенство през 2024 година, като са завършили на 26-о място. Момчето има и български паспорт и появяването на дуета в Зимния дворец ще бъде дебют за България. Двамата се подготвят в Шефилд.

На 5 и 6 ноември по програма е състезанието за малките възрастови групи, а в петък, събота и неделя ще играят юношите, девойките, мъжете и жените, включително в категорията соло денс, която досега не е представяна пред българска публика.

