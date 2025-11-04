Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"

Две танцови двойки ще представят България на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който ще се проведе от 5 до 9 ноември в Зимния дворец в София. Заявки за участие са подали почти 400 фигуристи от 34 държави.

Всички най-добри български състезатели ще се включат в надпреварата, а за първи път ще има и две танцови двойки, които представят България. При юношите и девойките това са Силвия Лутай и Константин Ткаченко, които обаче ще играят извън класирането. При мъжете и жените ще се състезават Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев. Те са съответно на 19 и 21 години и са представяли Великобритания на световното юношеско първенство през 2024 година, като са завършили на 26-о място. Момчето има и български паспорт и появяването на дуета в Зимния дворец ще бъде дебют за България. Двамата се подготвят в Шефилд.

На 5 и 6 ноември по програма е състезанието за малките възрастови групи, а в петък, събота и неделя ще играят юношите, девойките, мъжете и жените, включително в категорията соло денс, която досега не е представяна пред българска публика.