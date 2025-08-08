Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Бургас. Инцидентът е станал в района на 345-ти км от АМ „Тракия“ в района на Бургас. Сигнал за инцидента е получен малко преди 13:00 ч.

По информация на полицията лек автомобил с габровска регистрация предприема изпреварване на друга кола с бургаска регистрация, движеща се в дясното пътно платно, но водачът му по първоначални данни губи контрол и блъска изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца.

От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива. В болница са откарани двете деца и пътничка от другия автомобил. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.