Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом

Мъж е осъден на 2 години и 6 месеца затвор при първоначален общ режим, след като е признат за виновен по четири обвинения за тежки престъпления, извършени в периода 2025–2026 г.Обвиненията са за блудство.

Хронологията на извършените деяния е подробно описана от прокуратурата. През лятото на 2025 г. в товарния си автомобил мъжът е блудствал с 8-годишно момиче, а на 4 ноември същата година с друго 11-годишно момиче, този път в гараж.

Той е осъден и затова, че е заплашил по-голямото момиче с последствия, ако разкаже на някого за случилото се.



На 31 януари 2026 г. мъжът е извършил непристойни действия на публично място пред 8-годишно момиче и 7-годишно момче.



На 9 февруари 2026 г. подсъдимият е подал подвеждащ сигнал на тел. 112 и до Държавната агенция за закрила на детето, твърдейки невярно, че момиче е било обект на сексуално посегателство от вуйчо си.

Преди месеци, когато от БНТ ви срещнахме с близки на част от жертвите на мъжа, които преди това се страхуваха да говорят за случилото се, мъжът отричаше всички обвинения.