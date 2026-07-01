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Две години и половина затвор за мъж, извършил серия от блудства в Лом

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Сигурност и правосъдие
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Мъж е осъден на 2 години и 6 месеца затвор при първоначален общ режим, след като е признат за виновен по четири обвинения за тежки престъпления, извършени в периода 2025–2026 г.Обвиненията са за блудство.

Хронологията на извършените деяния е подробно описана от прокуратурата. През лятото на 2025 г. в товарния си автомобил мъжът е блудствал с 8-годишно момиче, а на 4 ноември същата година с друго 11-годишно момиче, този път в гараж.

Той е осъден и затова, че е заплашил по-голямото момиче с последствия, ако разкаже на някого за случилото се.

На 31 януари 2026 г. мъжът е извършил непристойни действия на публично място пред 8-годишно момиче и 7-годишно момче.

На 9 февруари 2026 г. подсъдимият е подал подвеждащ сигнал на тел. 112 и до Държавната агенция за закрила на детето, твърдейки невярно, че момиче е било обект на сексуално посегателство от вуйчо си.

Преди месеци, когато от БНТ ви срещнахме с близки на част от жертвите на мъжа, които преди това се страхуваха да говорят за случилото се, мъжът отричаше всички обвинения.

#Лом #блудство #присъда

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