Две контроли за Шотландия преди Мондиал 2026

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Шотландците ще премерят сили с Япония и Кюрасао.

Националният отбор на Шотландия ще загрее с две контроли преди старта на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. „Гайдарите“ ще премерят сили с Япония и Кюрасао. Това обявиха от футболната централа на страната.

Проверката на шотландците с Япония ще бъде на "Хемпдън Парк" в Глазгоу на 28 март, докато мачът с Кюрасао - най-малката страна на световното първенство, ще бъде на 30 май и ще бъде последната проверка у дома преди началото на Мондиала.

На световното първенство Шотландия е в група "D", в която са още отборите на Бразилия, Хаити и Мароко. Първият мач за играчите на Стийв Кларк е на 13 юни срещу Хаити

