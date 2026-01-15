БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две седмици с еврото: Как се справят малките магазини и възрастните клиенти
Днес се навършват точно две седмици от въвеждането на еврото в България. След първоначалния шок и объркване – проверяваме как изглежда ситуацията сега, особено в малките квартални магазини, където пазаруват основно възрастни хора, които вече получиха и първите си пенсии в евро.

От 1 януари търговците са длъжни да връщат ресто изцяло в евро, а когато няма достатъчно наличност, това се прави в левове. В малките квартални магазини служителите споделят, че наличностите от евробанкноти са достатъчни, а касовите системи автоматично изчисляват ресто в евро и левове.

„Справяме се чудесно. Системата е улеснение за нас – автомоатично разпределя еврото и левове“, казва Радиана Цанова, консултант в квартален магазин.

Тя уточни, че иамт две каси – една с левове и една с евро.

По думите й повечето клиенти вече пазаруват с евро, но има и такива, които предпочитат да плащат и получават ресто в български левове.

По-специално възрастните хора все още имат нужда от помощ, обясняват служителите.

„С карти е по-лесно, но сме тук, за да помагаме. Гледат касовия бон и се затрудняват, ни им помагаме“, добавя Цанова.

От Бургас съобщават, че все още се получават сигнали за отказано плащане с евро, идващи от други държави. Специалистите припомнят, че всички евробанкноти и евромонети са валидни навсякъде в еврозоната, независимо къде са отпечатани.

Вижте повече в прякото включаване на Елеана Цанова.

#България и еврото #Бургас #пазаруване #новини в Метрото

