Две седмици след финала в Шанхай, Артур Риндеркнеш отново може да играе с Валентен Вашеро, но във втория кръг на Мастърса в Париж

Артур Риндеркнеш стартира с победа участието си на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж.

30-годишният французин надигра Фабиан Марожан със 7:6, 7:6 и може да се изправи срещу братовчед си Валентен Вашеро във втория кръг, в повторение на финала от преди две седмици на Мастърса в Шанхай. Тогава монегасецът вдигна най-големия трофей в кариерата си.

Артур Риндеркнеш, който заема 29-то място в света участва с "уайлд кард" на последния турнир от веригата за годината, който от тази година се провежда в "Ла Дефанс Арена".

За да се осъществи срещата между Риндеркнеш и 26-годишния Вашеро във втория кръг, монегасецът трябва да се справи с Иржи Лехечка утре.

Във втория кръг е вече и още един представител на домакините.

Артур Казо стартира с успех при дебюта си в Париж. Французинът се справи с италианеца Лучано Дардери, който заема 27-мо място в световната ранглиста на ATP. 62-ият в класацията трябваше да се бори здраво, но надделя след два тайбрека.

В следващия кръг той може да се изправи срещу сънародника си Валентен Ройе, който замени Юго Умбер в основната схема, или срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина.