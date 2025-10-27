БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две седмици след финала в Шанхай, Артур Риндеркнеш отново може да играе с Валентен Вашеро, но във втория кръг на Мастърса в Париж

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

За да се стигне до повторение на финала в Шанхай, шампионът трябва да победи Иржи Лехечка в първия кръг.

две седмици финала шанхай артур риндеркнех отново играе валентен вашеро втория кръг мастърса париж
Слушай новината

Артур Риндеркнеш стартира с победа участието си на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж.

30-годишният французин надигра Фабиан Марожан със 7:6, 7:6 и може да се изправи срещу братовчед си Валентен Вашеро във втория кръг, в повторение на финала от преди две седмици на Мастърса в Шанхай. Тогава монегасецът вдигна най-големия трофей в кариерата си.

Артур Риндеркнеш, който заема 29-то място в света участва с "уайлд кард" на последния турнир от веригата за годината, който от тази година се провежда в "Ла Дефанс Арена".

За да се осъществи срещата между Риндеркнеш и 26-годишния Вашеро във втория кръг, монегасецът трябва да се справи с Иржи Лехечка утре.

Във втория кръг е вече и още един представител на домакините.

Артур Казо стартира с успех при дебюта си в Париж. Французинът се справи с италианеца Лучано Дардери, който заема 27-мо място в световната ранглиста на ATP. 62-ият в класацията трябваше да се бори здраво, но надделя след два тайбрека.

В следващия кръг той може да се изправи срещу сънародника си Валентен Ройе, който замени Юго Умбер в основната схема, или срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина.

Свързани статии:

Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
На неговото място ще стартира сънародникът му Валентен Ройе (59-ти...
Чете се за: 01:55 мин.
Валентен Вашеро спечели титлата от Мастърса в Шанхай в емоционален финал със своя братовчед Артур Риндеркнеш
Валентен Вашеро спечели титлата от Мастърса в Шанхай в емоционален финал със своя братовчед Артур Риндеркнеш
26-годишният представител на Монако е най-ниско класираният играч в...
Чете се за: 03:02 мин.
#Валентен Ройе #Мастърс 1000 в Париж 2025 #Валентен Вашеро #Артур Риндеркнеш

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: ATP

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж Камерън Нори си осигури двубой с Карлос Алкарас в Париж
Чете се за: 01:12 мин.
Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 01:55 мин.
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Чете се за: 02:52 мин.
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Чете се за: 03:27 мин.
Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
Чете се за: 03:27 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ