Едерсон: Отново мога да дишам свободно и да се наслаждавам на футбола

Бразилският вратар Едерсон се присъедини към турския клуб Фенербахче в края на лятото, след като прекара осем успешни сезона в Манчестър Сити под ръководството на Хосеп Гуардиола. Сделката бе на стойност 16 милиона долара, а в Англия Едерсон оставя зад себе си впечатляваща колекция от 18 трофея, включително шест титли във Висшата лига и една в Шампионската лига.

Вратарят призна, че още преди година е искал да напусне Манчестър Сити, но тогава трансферът не се е осъществил. „Това оказа влияние върху играта ми — имах пет контузии и не успявах да покажа пълния си потенциал“, споделя той.

Едерсон обясни, че решението за смяната на клуба е взето съвместно със семейството му, като основният мотив е бил личното щастие и възможността да се върне към пълноценна игра.



„Няма смисъл да си част от голям и успешен клуб, ако не се чувстваш щастлив. Сега промяната ми дава нов живот — отново мога да дишам свободно и да се наслаждавам на футбола“, каза бразилецът.

В Турция Едерсон вече усеща положителната атмосфера и се стреми към нови успехи, като ясно показва, че жаждата му за победи остава непроменена.