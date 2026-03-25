ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия

Европейската комисия представи днес нов инструмент в размер на 115 милиона евро - AGILE, за финансиране на революционни отбранителни технологии. Инструментът има за цел да ускори разработването и изпитването на иновации в областта на отбраната и тяхното навлизане на пазара, като например изкуствен интелект, квантови технологии или безпилотни летателни апарати, с акцент върху подкрепата за малките и средните предприятия, включително стартиращите и разрастващите се предприятия.

Според ЕК войната на Русия срещу Украйна е показала, че успехът на бойното поле зависи от кратките иновационни цикли, от способността за разработване, изпитване и внедряване на нови технологии и икономически ефективни решения за седмици или месеци, а не за години.

Затова за да подкрепи предприятията, програмата ще осигури по-бързо и по-гъвкаво финансиране за отделните дружества и ще позволи иновациите да бъдат внедрени възможно най-бързо. AGILE ще се стреми да работи с безпрецедентен срок за отпускане на безвъзмездни средства от само четири месеца, а технологиите да достигнат отбранителните сили между 1 и 3 години.

AGILE ще подкрепи между 20 и 30 проекта, осигурявайки до 100% финансиране за всички допустими разходи. Тя ще включва и клауза със задна дата, съгласно която дружествата ще могат да заявяват разходи, направени до три месеца преди приключването на поканата за представяне на кандидатури, за да се улеснят бързите иновации.