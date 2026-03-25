2
ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
ЕК осигурява допълнителни 115 милиона евро за военната индустрия
Европейската комисия представи днес нов инструмент в размер на 115 милиона евро - AGILE, за финансиране на революционни отбранителни технологии. Инструментът има за цел да ускори разработването и изпитването на иновации в областта на отбраната и тяхното навлизане на пазара, като например изкуствен интелект, квантови технологии или безпилотни летателни апарати, с акцент върху подкрепата за малките и средните предприятия, включително стартиращите и разрастващите се предприятия.

Според ЕК войната на Русия срещу Украйна е показала, че успехът на бойното поле зависи от кратките иновационни цикли, от способността за разработване, изпитване и внедряване на нови технологии и икономически ефективни решения за седмици или месеци, а не за години.

Затова за да подкрепи предприятията, програмата ще осигури по-бързо и по-гъвкаво финансиране за отделните дружества и ще позволи иновациите да бъдат внедрени възможно най-бързо. AGILE ще се стреми да работи с безпрецедентен срок за отпускане на безвъзмездни средства от само четири месеца, а технологиите да достигнат отбранителните сили между 1 и 3 години.

AGILE ще подкрепи между 20 и 30 проекта, осигурявайки до 100% финансиране за всички допустими разходи. Тя ще включва и клауза със задна дата, съгласно която дружествата ще могат да заявяват разходи, направени до три месеца преди приключването на поканата за представяне на кандидатури, за да се улеснят бързите иновации.

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
2
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
3
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
4
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Празнуваме Благовещение
6
Празнуваме Благовещение

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква
Интронизация в Кентърбъри - за първи път жена оглавява англиканската църква
Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония Дрон от Русия удари електроцентрала в Естония
Чете се за: 01:05 мин.
ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол ЕК отлага пълната забрана за внос на руски петрол
Чете се за: 01:20 мин.
След масирани руски удари: 150 000 домакинства са без ток в Чернигов След масирани руски удари: 150 000 домакинства са без ток в Чернигов
Чете се за: 01:25 мин.
Ще се завърне ли Селин Дион на сцената с концерт в Париж? Ще се завърне ли Селин Дион на сцената с концерт в Париж?
Чете се за: 00:47 мин.
След изборите в Дания: Победа за премиера, но без мнозинство в парламента След изборите в Дания: Победа за премиера, но без мнозинство в парламента
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото състояние на АПИ са изключително тревожни Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото състояние на АПИ са изключително тревожни
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото не е в Сърбия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържаните за 1,2 млн. фалшиви евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
