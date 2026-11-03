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ЕК представя оценката си за бюждета на България на 24 ноември

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европейските лидери обсъдят сигурността източните граници брюксел
Снимка: БТА
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Европейската комисия оценява проектобюджета на България за 2027 г., а оценка ще бъде публикувана на 24 ноември като част от Есенния пакет на Комисията. Ще бъде оценено дали фискалните планове на държавите членки съответстват на изискванията на фискалната рамка на ЕС.

Страната ни представи своя проект на 15 октомври.

Като част от редовната си надзорна дейност Комисията е в близък контакт с всички държави членки, включително България. Въпреки това, изготвянето на националния бюджет, включително решенията относно структурата на разходите, в крайна сметка е отговорност на всяка държава членка.

От Брюксел припомнят, че Процедурата по прекомерен дефицит (ППД) за България беше открита през юли 2026 г.

Съветът препоръча страната ни да предприеме ефективни действия за коригиране на прекомерния си дефицит, по-специално като гарантира, че нарастването на нето разходите остава в рамките на коригиращата траектория, определена от Съвета.

По темата работиха Светозар Костадинов и Десислава Атанасова

#проектобюджет на България #прекомерен дефицит #ЕК #оценка #Европейски съвет #новини в Метрото

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