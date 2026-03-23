ЗАПАЗЕНИ

ЕК призова държавите от ЕС да започнат да пълнят газовите си хранилища

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Газовото хранилище в Чирен
Снимка: БТА
Заради нестабилността на пазара, произтичаща от конфликта в Близкия изток, Европейската комисия (ЕК) призовава държавите членки да започнат сезона за зареждане с газ за следващата зима.

Според ЕК сигурността на енергийните доставки на ЕС остава защитена на този етап поради ограничената зависимост от вноса от Близкия изток, но навременната и координирана подготовка е ключова за осигуряване на правилно зареждане на газовите хранилища за следващия отоплителен сезон.

Комисарят по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен заяви: „Много по-добре подготвени сме в сравнение с 2022 г. благодарение на колективния политически избор, координираните усилия за диверсификация и ускореното внедряване на местна енергия. Но излагането ни на нестабилния световен пазар е ясно и трябва да се уверим, че действаме още сега по отношение на зимната подготовка и че го правим по координиран начин. Започването на инжектиране на газ в хранилища възможно най-рано би позволило да се възползваме от по-дълъг период на инжектиране и да се адаптираме към пазарните обстоятелства, за да смекчим натиска върху цените и да избегнем треска в края на лятото. В тези трудни времена е изключително важно да направим всичко възможно, за да защитим нашите граждани и предприятия.“

В писмо, адресирано до всички министри на енергетиката на ЕС, комисарят припомни, че Регламентът на ЕС за съхранение на газ предлага на държавите членки по-голяма гъвкавост при постигането на целите им за запълване на хранилищата, за да реагират бързо на променящите се пазарни условия. Тази гъвкавост, включително възможността за намаляване на целта за запълване или постигането ѝ в по-дълъг период от време при определени условия, може да помогне за намаляване на търсенето на газ в моменти, когато доставките са напрегнати, и да облекчи натиска върху цените на газа в Европа.

