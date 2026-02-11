БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Биатлон
Запази

Поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички замесени, заяви единствената шампионка на България от Зимна олимпиада.

Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Единствената шампионка от България от Зимна Олимпиада Екатерина Дафовска беше много щастлива и поздрави Лора Христова за спечеления днес бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина.

Дафовска, олимпийска златна медалистка в същата дисциплина от Нагано 1998, участва в церемонията по награждаването, като връчи на Христова талисмана на Милано-Кортина 2026 от името на Международния съюз по биатлон.

"Днес беше такъв хубав, изненадащ ден. Още като тръгнах от България си пожелах да награждавам някой. Направо сме на седмото небе, че това се случи още на първия старт. Поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички замесени", заяви Дафовска.

"Всички тръпнехме, следяхме. Много добре й тръгнаха и ски, и бягане. И най-вече тя беше много спокойна в стрелбата. Това е професионализъм", каза още тя.

"Миналата година на Световното пак ме бяха сложили да награждавам, когато Милена (Тодорова) стана пета на масовия старт. Снощи ми казаха: Катя, утре ти ще награждаваш на 15 километра, защото това е твоята дисциплина", допълни олимпийската шампионка от Нагано 1998.

Тя похвали специално Лора Христова и вярва, че днешният успех ще я вдъхнови за нови силни резултати.

"Талант, талант. Лорчето показа, че има още много какво да очакваме от нея. Със сигурност този медал може да й даде крила. Нейната кариера тепърва предстои, още Олимпиади. Но това, което направи днес, ще се помни", каза тя.

Дафовска обясни, че от щастие не помни какво е казала на Христова на почетната стълбичка.

"Толкова се радвах, че не помня какво съм й казала. Поздравих я и на стълбичката й казах: Браво, хубавицата ми", защото тя е най-хубава на стълбичката", заяви Дафовска.

"Този медал дава сигурност, че са работили правилно, защото имаше доста колебания преди самата Олимпиада, че нашите треньори. Това е потвърждение, че на (главния треньор Волфганг) Пихлер програмата работи и че Лора е изпълнявала всичко. Всички ще имат криле, за следващите стартове очаквам да се отпуснат малко повече. И Милена да се успокои, защото тя също е в много добра форма", каза още тя.

Дафовска очаква добро представяне и от мъжете в предстоящите стартове.

"Мъжете също не са толкова зле. Ако Благой погледне вчерашното си участие, той с един наказателен изстрел по-малко щеше да бъде в 15-ата. Всичко е до успокоение. Да покажат в следващите стартове, защото имат още - спринт, преследване, масов старт, в който Лора със сигурност вече влиза, това са шансове. Но да не ги напрягаме. Това, което с 20 човека делегация направиха нашите спортисти с два бронза, трябва да сме благодарни. На зимна Олимпиада през 20 години печелим по един медал, не е всяка Олимпиада. Но нека да си мечтаем за повече, колкото повече, толкова повече", каза Екатерина Дафовска.

Тя призова държавата да се включи по-активно в подпомагането на зимните спортове и съоръжения.

"Правителството да се помисли за зимните бази и не само да мисли, а и да действа, а не само да се снимат с нас, когато имаме успехи", завърши олимпийската шампионка.

Свързани статии:

Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим
Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим
Председателят на Българския олимпийски комитет отличи успеха на...
Чете се за: 00:47 мин.
Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова
Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова
Президентът на България също поздрави биатлонистката, която спечели...
Чете се за: 01:05 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Лора Христова #Екатерина Дафовска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
4
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
5
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
6
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026

Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Иван Пешев: Невероятна Лора Христова Иван Пешев: Невероятна Лора Христова
Чете се за: 01:35 мин.
Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим Весела Лечева: Страхотен нов успех за българския олимпийски тим
Чете се за: 00:47 мин.
Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова
Чете се за: 01:05 мин.
Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си
Чете се за: 00:57 мин.
Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ