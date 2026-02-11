Екатерина Дафовска: Направо сме на седмото небе

Единствената шампионка от България от Зимна Олимпиада Екатерина Дафовска беше много щастлива и поздрави Лора Христова за спечеления днес бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина.

Дафовска, олимпийска златна медалистка в същата дисциплина от Нагано 1998, участва в церемонията по награждаването, като връчи на Христова талисмана на Милано-Кортина 2026 от името на Международния съюз по биатлон.

"Днес беше такъв хубав, изненадащ ден. Още като тръгнах от България си пожелах да награждавам някой. Направо сме на седмото небе, че това се случи още на първия старт. Поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички замесени", заяви Дафовска.

"Всички тръпнехме, следяхме. Много добре й тръгнаха и ски, и бягане. И най-вече тя беше много спокойна в стрелбата. Това е професионализъм", каза още тя.

"Миналата година на Световното пак ме бяха сложили да награждавам, когато Милена (Тодорова) стана пета на масовия старт. Снощи ми казаха: Катя, утре ти ще награждаваш на 15 километра, защото това е твоята дисциплина", допълни олимпийската шампионка от Нагано 1998.

Тя похвали специално Лора Христова и вярва, че днешният успех ще я вдъхнови за нови силни резултати.

"Талант, талант. Лорчето показа, че има още много какво да очакваме от нея. Със сигурност този медал може да й даде крила. Нейната кариера тепърва предстои, още Олимпиади. Но това, което направи днес, ще се помни", каза тя.

Дафовска обясни, че от щастие не помни какво е казала на Христова на почетната стълбичка.

"Толкова се радвах, че не помня какво съм й казала. Поздравих я и на стълбичката й казах: Браво, хубавицата ми", защото тя е най-хубава на стълбичката", заяви Дафовска.

"Този медал дава сигурност, че са работили правилно, защото имаше доста колебания преди самата Олимпиада, че нашите треньори. Това е потвърждение, че на (главния треньор Волфганг) Пихлер програмата работи и че Лора е изпълнявала всичко. Всички ще имат криле, за следващите стартове очаквам да се отпуснат малко повече. И Милена да се успокои, защото тя също е в много добра форма", каза още тя.

Дафовска очаква добро представяне и от мъжете в предстоящите стартове.

"Мъжете също не са толкова зле. Ако Благой погледне вчерашното си участие, той с един наказателен изстрел по-малко щеше да бъде в 15-ата. Всичко е до успокоение. Да покажат в следващите стартове, защото имат още - спринт, преследване, масов старт, в който Лора със сигурност вече влиза, това са шансове. Но да не ги напрягаме. Това, което с 20 човека делегация направиха нашите спортисти с два бронза, трябва да сме благодарни. На зимна Олимпиада през 20 години печелим по един медал, не е всяка Олимпиада. Но нека да си мечтаем за повече, колкото повече, толкова повече", каза Екатерина Дафовска.

Тя призова държавата да се включи по-активно в подпомагането на зимните спортове и съоръжения.

"Правителството да се помисли за зимните бази и не само да мисли, а и да действа, а не само да се снимат с нас, когато имаме успехи", завърши олимпийската шампионка.