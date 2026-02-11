Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова

Илияна Йотова също поздрави Лора Христова за спечеления бронзов медал на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Биатлонистката спечели отличието в индивидуалния старт на 15 километра, а президентът на България написа кратко поздравление, използвайки своя официален Facebook профил.

„Втори олимпийски медал за България! Благодарим ти, Лора Христова!“.

Христова заслужи бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина. 22-годишната Христова финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Тя спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.