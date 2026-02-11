БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Илияна Йотова: Благодарим ти, Лора Христова

Президентът на България също поздрави биатлонистката, която спечели бронзово отличие на италианска земя.

Илияна Йотова също поздрави Лора Христова за спечеления бронзов медал на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Биатлонистката спечели отличието в индивидуалния старт на 15 километра, а президентът на България написа кратко поздравление, използвайки своя официален Facebook профил.

Втори олимпийски медал за България! Благодарим ти, Лора Христова!“.

Христова заслужи бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина. 22-годишната Христова финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Тя спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.

Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си
Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си
От централата определиха като изненада отличието на българката
Чете се за: 00:57 мин.
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
Чете се за: 03:22 мин.
