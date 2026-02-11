Международният съюз по биатлон: Лора Христова направи състезанието на живота си

Международният съюз по биатлон отличи представянето на Лора Христова, която завоюва бронзов медал на Зимните олимпийски игри в индивидуалния старт на 15 километра. От централата определиха като изненада отличието на българката.

"Лора Христова от България сензационно спечели бронз в индивидуалната дисциплина на Зимните олимпийски игри. Тя положи основите за медала си с безупречна стрелба - 20/20! Предишният най-добър резултат в кариерата й беше 13-то място на Световното първенство през 2025 година. Честито, Лора", написаха от Biathlonworld.

"Проява на самообладание под напрежение. Лора Христова направи състезанието на живота си – на Олимпийските игри! Тя уцели всичките 20 мишени и спечели бронз в индивидуалния старт", добавиха от Международния съюз по биатлон в друга публикация.