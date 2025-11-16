Експеримент: Какво става, когато изкуственият интелект влезе в класната стая?

Изкуственият интелект вече навлиза не само в технологиите и бизнеса, но и в образованието. Преподавателят по английски език Пиърс Гели от Университета на Вирджиния решава да направи експеримент може ли AI да замести учителя по писане.

В продължение на година той работи с 72 студенти, които имат избор дали да използват AI в своите задачи. Част от тях се възползват от помощта на изкуствения интелект за идеи, редакции и структуриране на текстове, докато други остават скептични и предпочитат сами да пишат.

Много студенти споделят, че AI им помага да започнат, но текстовете, които машината създава, са безлични и еднообразни. Някои откриват и грешки като измислени източници, странни изрази и липса на емоция. Постепенно те осъзнават, че истинското писане изисква личност, мисъл и чувство, които изкуственият интелект не може да предаде.

В края на семестъра Гели пита студентите дали биха заменили човешкия преподавател с AI. Повечето отговарят „не“, но признават, че машината може да е полезен помощник, особено в редактирането и планирането на текстове.

Експериментът показва, че AI може да бъде инструмент, но не и заместител на човешкото творчество и мислене. Както обобщава един от участниците:

„Писането не е просто думи, то е начин да мислиш.“