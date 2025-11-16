БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Експеримент: Какво става, когато изкуственият интелект влезе в класната стая?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази
експеримент става изкуственият интелект влезе класната стая
Слушай новината

Изкуственият интелект вече навлиза не само в технологиите и бизнеса, но и в образованието. Преподавателят по английски език Пиърс Гели от Университета на Вирджиния решава да направи експеримент може ли AI да замести учителя по писане.

В продължение на година той работи с 72 студенти, които имат избор дали да използват AI в своите задачи. Част от тях се възползват от помощта на изкуствения интелект за идеи, редакции и структуриране на текстове, докато други остават скептични и предпочитат сами да пишат.

Много студенти споделят, че AI им помага да започнат, но текстовете, които машината създава, са безлични и еднообразни. Някои откриват и грешки като измислени източници, странни изрази и липса на емоция. Постепенно те осъзнават, че истинското писане изисква личност, мисъл и чувство, които изкуственият интелект не може да предаде.

В края на семестъра Гели пита студентите дали биха заменили човешкия преподавател с AI. Повечето отговарят „не“, но признават, че машината може да е полезен помощник, особено в редактирането и планирането на текстове.

Експериментът показва, че AI може да бъде инструмент, но не и заместител на човешкото творчество и мислене. Както обобщава един от участниците:
„Писането не е просто думи, то е начин да мислиш.“

Последвайте ни

ТОП 24

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
6
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: У нас

Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда
Ученици от СМГ събират хранителни продукти за хора в нужда
Национално обсъждане за ограничаване достъпа на деца до социални мрежи Национално обсъждане за ограничаване достъпа на деца до социални мрежи
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 17.11.2025 г. Новините 17.11.2025 г.
Чете се за: 05:15 мин.
Учениците поемат управлението: нов модел в професионалните гимназии Учениците поемат управлението: нов модел в професионалните гимназии
Чете се за: 01:52 мин.
Тропическа риба се появи край Варна Тропическа риба се появи край Варна
Чете се за: 01:10 мин.
Летнишкото съкровище – тайните на тракийските конници Летнишкото съкровище – тайните на тракийските конници
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ