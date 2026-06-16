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Експерти сканираха с дрон незаконния град край Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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областният управител варна аферата баба алино законът категоричен незаконните постройки бъдат съборени
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Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра. Изследването обхваща площ от около 500 декара.

То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна, които ще анализират данните и след месец ще съобщят кои обекти са незаконно изградени. Резултатите ще се предоставят и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проф. Стелиян Димитров, директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет: „Ние ще имаме пълен дигитален модел на цялата територия. Ще можем дигитално да отстраним растителността и да видим абсолютно всички обекти, които са изградени от човек в рамките на тази територия.“

Арх. Марин Велчев, Регионална колегия във Варна на Камарата на архитектите в България:
„Освен че ще се заснеме сградният фонд, ще се заснемат и пътищата, инфраструктурата, всичко по терена, което е изградено. И така ще сравним кое е съществувало и кое е новоизграденото."

#3D модел #камера на архитектите #местност Баба Алино #аферата Баба Алино

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