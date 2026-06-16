Експерти сканираха с дрон незаконния град край Варна

Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра. Изследването обхваща площ от около 500 декара.

То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна, които ще анализират данните и след месец ще съобщят кои обекти са незаконно изградени. Резултатите ще се предоставят и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проф. Стелиян Димитров, директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет: „Ние ще имаме пълен дигитален модел на цялата територия. Ще можем дигитално да отстраним растителността и да видим абсолютно всички обекти, които са изградени от човек в рамките на тази територия.“