ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Спорт
Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин
Снимка: БТА
Третата поставена Аманда Анисимова се класира за третия кръг на Откритото първенство на Китай в Пекин от сериите WTA 1000.

Американката записа експресна победа над британката Кейти Боултър с 6:1, 6:3 за 79 минути игра.

В следващата си среща тя ще се изправи срещу представителката на домакините Шуай Чжан, която елиминира 31-ата в схемата своя сънародничка Синюй Ван с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 24 минути.

Чехкинята Барбора Крейчикова отстрани 9-тата поставена Екатерина Александрова със 7:5, 6:2.

Друга представителка на Чехия - номер 13 в схемата Каролина Мухова се справи със Сорана Кърстя (Румъния) с 6:2, 6:3 за час и 24 минути игра. В следващия кръг тя ще играе с испанката Паула Бадоса.

Номер 15 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) елиминира Кейти Волинец (САЩ) с 6:3, 6:3 и ще се изправи срещу австралийката Присила Хон, която се наложи във втория кръг над 22-ата поставена Йелена Остапенко от Латвия с 6:3, 6:2.

