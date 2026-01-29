Екстремното време в Европа засегна и потоците от товари на континента

Контейнерните превозвачи Мерск и Хапаг-Лойд обявиха, че силни бури и снеговалеж са довели до прекъсване на товарните потоци в Европа и затваряне на някои логистични терминали.

Порои и силни ветрове, донесени от зимната буря "Кристин", взеха поне пет жертви в Португалия. 450 000 домакинства в Лисабон и централната част на страната все още са без ток.

Стихията наложи евакуация на десетки фермери в Южна Испания.

Италия вече обяви извънредно положение в южните си райони след екстремно време миналата седмица. Свлачище заплашва да хвърли в пропаст градчето Нишеми в Сицилия, евакуирани са поне 1500 местни жители. Правителството започна административно разследване за липсата на превантивни мерки.

Зимна буря причини наводнения и в Ирландия и Северна Ирландия.