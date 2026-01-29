Рестарт на отношенията Пекин - Лондон

След години на напрежение и шпионски скандали, Великобритания и Китай се договориха за рестарт на отношенията си във време на растяща глобална несигурност. Това е резултатът от срещата на британския министър-председател Киър Стармър с китайския президент Си Дзинпин в Пекин. Стармър пристигна вчера на 4-дневно посещение в Китай, начело на голяма бизнес делегация.

Дежурното ръкостискане пред знамената, но знак за голяма промяна. След 8-годишно прекъсване, британски премиер отново е на посещение в Китай с желание за задълбочаване на диалога и сътрудничеството. По време на двустранните разговори в Голямата зала на народа на площад Тянънмън, китайският президент Си Дзинпин също заяви готовност за рестарт.

Си Дзинпин, президент на Китай: "В момента международната обстановка е белязана от промени и сътресения. Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и големи световни икономики Китай и Обединеното кралство трябва да засилят диалога и сътрудничеството си, било то за да гарантират световния мир и стабилност, или за да насърчават икономическото развитие и благосъстоянието на народите си."

Стармър подчерта, че с него пътуват над 60 компании.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Това, което те искат, и което аз искам, е да развиват и разширяват присъствието си в Китай. Отдавна съм наясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, стабилно и всеобхватно стратегическо партньорство. Китай е важен играч на световната сцена и е от жизненоважно значение да изградим по-развити отношения."

Стармър и китайският премиер Ли Къцян присъстваха на подписването на редица споразумения - сред тях за намаляване наполовина на митата за внос на шотландско уиски в Китай - един от най-важните британски експортни продукти, както и за отпадане на визите за краткосочни посещения на британски туристи.

Лондон и Пекин ще си сътрудничат и в обмена на информация за една от важните за Стармър теми - пресичането на нелегалната миграция и по-конкретно ограничаване на употребата на произведени в Китай двигатели за малки лодки за трафик на хора през Ламанша. По време на бизнес срещите са били договорени и британски инвестиции за милиарди в областта на разработките и производството на лекарства в Китай.

Посещението на Стармър идва на фона на засилена активност от страна на Си Дзинпин на международния фронт, докато в страната се извършва чистка в редиците на най-висшия военен ешалон.

Снимки: БТА

Преди дни Китай обяви, че започва разследване за корупция срещу най-високопоставения член на Централната военна комисия Чжан Юся, както и срещу още един член на върховния орган на военното командване на страната. Според наблюдатели причина за отстраняването на двамата генерали може да е борба за власт и липсата на лоялност към китайския лидер.