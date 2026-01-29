Отменят грипната епидемия в Бургаска област. Областният щаб срещу грипа в Бургас реши, че няма да удължава противоепидемичните мерки. Те са в сила да утре - 30 януари.

Причината е спад на заболеваемостта, съобщиха здравните власти. Данните към днешна дата показват 220 болни на 10 хил. души население в сравнение с преди дни, когато те са били 322.

Натискът към болниците е спаднал с 30%, въпреки че към момента инфекциозното отделение на държавната болница е запълнено и дори са разкрити допълнителни 5 легла.

След междусрочната ваканция, учениците в цялата област се връщат в класните стаи на 3 февруари и обучението ще продължи присъствено.