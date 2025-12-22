Елче без проблеми срещу Райо Валекано в Ла Лига

Елче се върна на победния път в Ла Лига. На свой терен тимът разгроми Райо Валекано с 4:0 в мач от 17-ия кръг, за да се изкачи в горната половина на класирането. Отборът на Едер Сарабия е девети с 22 точки и една по-малко от Атлетик Билбао и Селта Виго.

Мачът бе равностоен статистически, но на практика всички опасни положения бяха пред вратата на гостите. Домакините поведоха още в шестата минута, когато Ектор Форт получи топката в наказателното поле на съперника и стреля под гредата за 1:0.

Останалите попадения паднаха след почивката. Педро Бигс намери Алваро Родригес пред вратата в 67-та минута и той вкара втория гол, а само след три минути Херман Валера покачи на 3:0. Мартин Нето пък оформи крайния резултат в първата минута на добавеното време с удар от границата на наказателното поле.

Райо Валекано е без победа в седем поредни мача в ЛаЛига и заема 15-о място с 18 точки. Първият под чертата на изпадащите Жирона е с три по-малко.