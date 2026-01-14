БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
"Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия

У нас
Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни

електрохолд продажби предупреждава фалшиви имейли фактури електроенергия
"Електрохолд Продажби" уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

Електрохолд Продажби изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: info@invoices.electrohold.bg.

При съмнение за измама:

• Трябва да се проверява имейла, от който е изпратено съобщението;
• Не трябва да се отварят файлове и линкове;
• Не трябва да се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на "Електрохолд Продажби" или на https://info.electrohold.bg/webint/vok/contact-us.php.

#"Електрохолд" #фалшиви имейли #сметки за ток #новини в Метрото

