Елена празнува прочутия Еленски бут. Местният деликатес кандидатства за европейско признание и защита

В Елена за 12-и път се провежда фестивалът „Празник на Еленския бут“. Този известен деликатес от свинско месо ще кандидатства за защитено географско указание в ЕС. Това означава по-силна защита на името, по-висока печалба за производителите и официално признание за уникалния вкус.

Фестивалът започна с шествие и 124-метрово българско знаме — символ на 124-те населени места в общината. Хиляди гости вече се стичат за кулинарни атракции, фолклор и базари.

Днес програма включва:

дегустации на Еленски бут и местни мезета,

кулинарни демонстрации,

фолклорни концерти,

занаятчийски базар и игри за посетителите.

Производителите казват, че тайната е в качественото месо, климата в Балкана и пазените с години традиции.

Елена показва как местният вкус може да стане европейски — стига да има труд, характер и автентичност.