Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Щутгарт

Поставената под №1 в схемата на турнира записа първа победа над Каролина Мухова.

Елена Рибакина
Снимка: БТА
Елена Рибакина от Казахстан спечели титлата на тенис турнира в Щутгарт WТА 500 на клей. Във финала тя се наложи над чехкинята Каролина Мухова в два сета - 7:5, 6:1. Мачът приключи за час и 18 минути на корта.

Рибакина бе фаворитка, като бе поставенa под №1 в схемата на турнира в германския град. Това обаче бе първа победа на Рибакина срещу Мухова, като до момента имаше две загуби от чехкинята. Състезателката от Казахстан за втори път след 2024 година печели турнира, когато победи във финала Марта Костюк от Украйна.

В първия сет Рибакина започна много силно с пробив във втория гейм и 3:0 за начало, но Мухова върна пробива в деветия гейм за 5:4, а след това изравни на свой сервис. Ключов бе 12-ият гейм, в който Рибакина пропусна две точки за пробив, преди да реализира третата за 7:5.

Шампионката бе много по-убедителна във втората част, в която повече с 5:0 и едва тогава чехкинята спечели първия си гейм, но след това Рибакина затвори мача.

Рибакина направи три аса срещу два за Мухова, но бе много по-добра при ретурите си и геймовете на свой сервис.

Елена Рибакина спечели своята 12 титла на сингъл. Те печели 500 точки за ранглистата и чек за 161 310 евро от общия нагладен фонд от малко над милион от общата европейска валута. Каролина Мухова получи чек за 99 565 евро.

