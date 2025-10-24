Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“

Кметът на община Елин Пелин издаде заповед, с която забранява празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината: 1 ноември – Денят на народните будители.

В Елин Пелин този празник се отбелязва много тържествено – с молебен и факелно шествие, в което се включват ученици, учители, спортисти, жители от всички села в района, самодейци и духовници. Тържеството е замислено като знак на уважение към хората, които пазят българския дух.

Кметът Ивайло Симеонов коментира, че според него Денят на будителите трябва да бъде национален празник, защото почита онези, които са „запалили искрата на българщината“. Затова общината избира да подкрепи родолюбието и знанието, вместо да насърчава чужди обичаи.

На 1 ноември, за девета поредна година, градът ще събере всички поколения в общоградско честване – традиция, която вече се е превърнала в символ на духовност, уважение и патриотизъм.