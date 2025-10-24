БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази
угощение тикви хелоуин подрани лондонския зоопарк
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Кметът на община Елин Пелин издаде заповед, с която забранява празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината: 1 ноември – Денят на народните будители.

В Елин Пелин този празник се отбелязва много тържествено – с молебен и факелно шествие, в което се включват ученици, учители, спортисти, жители от всички села в района, самодейци и духовници. Тържеството е замислено като знак на уважение към хората, които пазят българския дух.

Кметът Ивайло Симеонов коментира, че според него Денят на будителите трябва да бъде национален празник, защото почита онези, които са „запалили искрата на българщината“. Затова общината избира да подкрепи родолюбието и знанието, вместо да насърчава чужди обичаи.

На 1 ноември, за девета поредна година, градът ще събере всички поколения в общоградско честване – традиция, която вече се е превърнала в символ на духовност, уважение и патриотизъм.

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
5
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: У нас

Новините 24.10.2025 г.
Новините 24.10.2025 г.
Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г. Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън
Чете се за: 00:42 мин.
Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна
Чете се за: 02:57 мин.
Ученици от страната откриват Фестивала на книгата и традициите в Челопек Ученици от страната откриват Фестивала на книгата и традициите в Челопек
Чете се за: 01:20 мин.
Започна кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“ Започна кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ