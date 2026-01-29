БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Порто

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Победа за българската тенисистка в Португалия.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева, която на старта елиминира водачката в схемата Греет Минен (Белгия), този път надделя над американската квалификантка Рашида МакАду с 6:7(4), 6:3, 6:3 за 2:12 часа.

Българката направи обрат от 3:5 до 6:5 в първия сет, а в последвалия тайбрек съперничката й поведе с 5:2 и след 7:4 взе частта. Във втория сет се игра равностойно до 3:3, след което Янева направи серия от три поредни гейма и изравни резултата. В решителната трета част тя поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде италианката Лаура Майер.

Българката и Катерина Цигурова (Швейцария) са четвъртфиналистки в надпреварата на двойки, а по-късно тази вечер излизат срещу поставените под №1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия).

#Елизара Янева

