Елизара Янева се класира за финалното каре в Търнава

Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка надделя над Амарни Банкс (Великобритания) с 4:6, 6:1, 7:6(2) за малко повече от два часа и четвърт игра.

Янева пропиля ранен пробив аванс и допусна обрат в първия сет, но във втората част доминираше и даде само гейм на съперничката си. В решаващия трети сет тя навакса изоставане от 2:4 и стигна до тайбрек, в който взе аванс от 3-1 точки, а след това затвори срещата със серия от четири поредни разигравания.

Така за място на финала българската тийнейджърка ще се изправи утре срещу поставената под №6 Юрико Лили Миядзаки (Великобритания). Опитната 30-годишна тенисистка е 258-а в световната ранглиста в момента, но е достигала до 132-ото място през юли миналата година.

Янева, 438-а в класацията на WTA, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември на родна земя в Пазарджик.