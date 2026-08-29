Елизе Мертенс направи впечатляващ обрат и се класира за финала в Монтерей

Елизе Мертенс се класира за финала на турнира на твърда настилка в Монтерей, Мексико, с награден фонд 1.2 милиона долара. Белгийката осъществи впечатляващ обрат срещу Никола Бартункова и спечели с 1:6, 6:4, 6:2.

Поставената под №2 Мертенс започна изключително трудно двубоя и загуби девет от първите десет гейма. След като отстъпи в първия сет с 1:6, тя се оказа в още по-тежка ситуация при 0:3 във втората част.

30-годишната белгийка обаче успя да промени изцяло развитието на срещата. Мертенс навакса изоставането си, спечели втория сет с 6:4, а в решителната част вече контролираше събитията на корта и затвори мача след 6:2.

Така намиращата се на 24-о място в световната ранглиста Мертенс достигна до 17-ия си финал в WTA и първи през настоящия сезон. До момента белгийката има десет титли на сингъл в кариерата си.

В битката за трофея нейна съперничка ще бъде французойката Диан Пари, която се справи с поставената под №5 Ан Ли със 7:6(7), 6:4.

50-ата в света Пари също трябваше да премине през сериозни трудности. В първия сет французойката изоставаше с 2:5, а впоследствие отрази пет сетбола. В тайбрека тя се оказа в още по-неблагоприятна позиция при 2:6, но спечели следващите точки и измъкна частта.

Ан Ли проби рано и във втория сет, но Пари отново намери начин да обърне развоя. Французойката стигна до решаващ пробив в десетия гейм за 6:4 и си осигури място във финала.

За Пари предстоящият двубой ще бъде възможност да завоюва първата си титла на сингъл в WTA, докато Мертенс ще преследва 11-ия трофей в кариерата си.