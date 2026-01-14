Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

Поставената под номер 1 в схемата Ема Радукану ще играе в четвъртфиналите на тенис турнира за жени в Хобарт, Австралия.

В доиграване на двубоя си от първия кръг с Камила Осорио от Колумбия, който започна във вторник, но бе спрян в средата на втория сет, Ръдукану спечели с 6:3, 7:6(2).

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ губеше с два пробива пасив във втория при 1:4 гейма, но показа ново лице след подновяването на играта и след тайбрек стигна до победата.

Във втория кръг тя трябваше да играе с Магдалена Френх, но полякинята обяви, че се оттегля поради травма, което прати Ръдукану без игра в четвъртфиналите.

Там тя ще има за съперничка представителката на домакините Тайла Престън, която елиминира във втория кръг Ребека Шрамкова от Словакия след 6:4, 6:1.

Сред най-добрите осем място намери и поставената под номер 3 в схемата Ива Йович от САЩ. Американката не срещна никакви трудности срещу Рената Сарасуа от Мексико и я надигра с 6:1, 6:2 за 74 минути.

На четвъртфиналите Йович ще срещне Магда Линете, след като полякинята спечели с 6:1, 7:5 срещу Синю Ван от Китай.