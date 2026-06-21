Емерс Фае: Съдбата е в нашите ръце

Селекционерът на националния отбор на Кот д'Ивоар по футбол Емерс Фае е разочарован от загубата с 1:2 срещу Германия, която смята, че е заради липса на опит, но и се гордее с борбеността на играчите си.

Германия си осигури място в елиминационната фаза на Мондиала за пръв път от 2014 година, когато триумфира с титлата. Това се случи благодарение на два гола на резервата Дениз Ундав, включително късно попадение в добавеното време на срещата.

Кот д'Ивоар поведе рано в първото полувреме след гол на Франк Кесие, но наставникът на африканския тим смята, че отборът му е могъл да бъде по-решителен в търсенето си на второ попадение.

"Изпитваме разочарование след тази загуба, защото успяхме да открием резултата срещу този силен германски отбор. Разликата в опита означаваше, че при шансовете, които имахме в края на мача, когато трябваше да отбележим, бяхме колебливи", каза Емерс Фае след срещата, цитиран от агенция Ройтерс.

Въпреки това треньорът на "слоновете" бързо остави поражението зад гърба си и заяви, че е останал доволен от цялостното представяне на играчите си.

"Ще използваме този мач като урок, за да опитаме и да поправим грешките си и това ще ни помогне да стигнем възможно най-далеч. Съдбата е в нашите ръце, или крака", добави Фае.

Наставникът заяви, че очаква с нетърпение предизвикателството от последния в групата Кюрасао, който удържа Еквадор до равенство 0:0 в другия мач от група E.