Емил Стоилов с ново испанско предизвикателство

Емил Стоилов не се забави много с намирането на нов отбор. Испания остава предпочитана дестинация за българският национал, който продължава една стъпка по-нагоре. Центърът е най-новото попълнение в състава на Палмер, обявиха официално от клуба. Българинът и участникът във втора испанска дивизия се договориха до за следващия сезон.

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Припомняме, че Стоилов бе част от Сан Антони, но само преди по-малко от 24 часа стана ясно, че двете страни няма да продължат заедно. Той се присъедини към испанците през юли преди година и се превърна в основна фигура. Софиянецът помогна на отбора да се бори за промоция във втора испанска дивизия, но в крайна сметка целта не беше изпълнена, тъй като изгубиха във финалната серия.

Срещу неговото име личат средни показатели от 11.7 точки, 7.5 борби и 1.1 асистенции за 32 мача в Segunda FEB.

Преди това 24-годишният баскетболист игра за испанските Естудиантес, Реал Каное и Менорка. 211-сантиметровият гигант преминава още през школите на ЦСКА и Овергаз.