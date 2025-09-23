Енчева потегли успешно на турнир в Румъния

Лидия Енчева стартира с победа на турнира по тенис за жени на клей в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 в схемата надделя над австрийката Мафи Йостеррайхер с 4:6, 6:1, 6:2 след 2:45 часа игра.

19-годишната българка пропиля аванс от 4:2 в първия сет, в който допусна обрат, но след това взе 11 от следващите 13 гейма по пътя си към крайната победа.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне представителката на домакините Сара Виктория Балан.