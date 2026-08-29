Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е постигнал устно споразумение с Манчестър Сити за личните условия по евентуален трансфер. Така бъдещето на 25-годишния аржентинец вече зависи от преговорите между двата английски клуба.

На този етап Манчестър Сити все още не е изпратил официално предложение до Челси, но се очаква разговорите между ръководствата да започнат скоро. Според информациите "гражданите“ са готови да инвестират до 140 милиона евро за правата на световния шампион с Аржентина.

Ако трансферът бъде осъществен при подобна сума, той ще се превърне в една от най-големите сделки в историята на английския футбол.

Фернандес е част от Челси от януари 2023 година, когато лондончани го привлякоха от Бенфика. Оттогава халфът се утвърди като една от основните фигури в състава.

Аржентинецът има 170 мача във всички турнири за Челси, в които е записал 31 гола и 30 асистенции.

Сега решаващата дума ще имат двата клуба. Манчестър Сити трябва да отправи предложение, което да удовлетвори Челси, преди евентуалният трансфер да навлезе във финалната си фаза.

Настоящата пазарна стойност на Енцо Фернандес се оценява на около 100 милиона евро.