Енцо Фернандес става част от Манчестър Сити до часове

Енцо Фернандес ще се присъедини към Манчестър Сити, съобщи италианският журналист Джанлука ди Марцио във вторник.

"Небесносините" са постигнали принципно споразумение с Челси за трансфера на 25-годишния халф. Очаква се футболистът да пътува до Манчестър за медицински прегледи и финализиране на сделката през следващите часове от деня.

През миналия сезон Фернандес отбеляза 10 гола и направи четири асистенции в 36 мача от Висшата английска лига.

Световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 и юноша на Ривър Плейт премина от португалския Бенфика в Челси през 2023 година.