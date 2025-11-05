Енцо Мареска се надява Коул Палмър да е готов за мача с Барселона

Италианският мениджър на Челси - Енцо Мареска, се надява звездата на отбора Коул Палмър да се завърне в игра още през този месец.

Мареска очаква англичанинът да се възстанови от контузията си преди домакинството срещу Барселона в Шампионската лига на 25 ноември, както и да бъде на разположение за лондонското дерби срещу Арсенал във Висшата лига пет дни по-късно.

Палмър пропусна последните девет мача на Челси. През октомври наставникът на "сините" от Лондон каза, че очаква офанзивният халф да отсъства месец и половина.

"Надяваме се да е готов за мача с Барселона, но с Коул вървим ден за ден. Все още не тренира с отбора. Бих искал да се върне още утре и да играе всеки мач. Казвал съм много пъти, че сме по-добър отбор, когато той играе. За жалост не е на линия заради контузия, но със сигурност го искаме обратно съвсем скоро", заяви наставникът на пресконференцията преди срещата с Карабах.

Челси гостува в Азербайджан в сряда вечер в четвъртия кръг на Шампионската лига и при победа ще се изкачи сред най-добрите осем в основната фаза на надпреварата.