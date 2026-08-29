Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент

Ендрик отново се оказа в деликатна ситуация в Реал Мадрид. 20-годишният бразилски нападател продължава да се подготвя индивидуално заради мускулни проблеми и няма да бъде на разположение на Жозе Моуриньо за предстоящия двубой с Реал Сосиедад.

Така Ендрик ще пропусне трети пореден официален мач, откакто се завърна във Валдебебас и започна работа под ръководството на португалския специалист. Проблемите му се появиха преди последната контрола от предсезонната подготовка срещу Шалке 04.

Първоначалните очаквания бяха нападателят да бъде готов още за началото на сезона, но възстановяването му продължава по-дълго от планираното. В Реал вече се надяват той да се завърне за срещата с Малага от третия кръг.

"Става въпрос за лек тендинит. Действаме превантивно, за да избегнем по-сериозен проблем“, обясни Моуриньо.

Контузията прекъсна добрия момент на Ендрик. Бразилецът се завърна с екипа на Реал срещу Фиорентина след осеммесечно отсъствие и въпреки че имаше само три тренировки зад гърба си, започна като титуляр. Той се отплати за доверието с попадение още в 12-ата минута, а представянето и работата му на терена бяха похвалени от Моуриньо.

Отсъствието му обаче даде възможност на Карлос Еспи да натрупа сериозни точки в битката за място в атаката. Пристигналият от Леванте нападател вече има три гола за Реал Мадрид – два в предсезонната подготовка и един в първенството. Именно той донесе първата победа на тима в Ла Лига с попадение в последната минута срещу Еспаньол.

Ситуацията за Ендрик напомня тази от началото на миналия сезон. Тогава контузия и силното представяне на Гонсало на Световното клубно първенство го оставиха на заден план. Впоследствие бразилецът премина в Лион през зимния трансферен прозорец в търсене на повече игрово време.

Периодът му във Франция се оказа успешен – осем гола и пет асистенции в 21 мача, които му помогнаха да заслужи място в състава на Бразилия за световното първенство и впоследствие да се завърне в Мадрид.

Засега планът е Ендрик да остане в Реал Мадрид. След възстановяването си обаче бразилецът ще трябва отново да се пребори за мястото си, а силният старт на Еспи прави конкуренцията за минутите в атаката на Моуриньо още по-сериозна.







