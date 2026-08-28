Ендрик взе решение за бъдещето си в Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще продължи да бъде част от състава на испанския гранд и през новия сезон, съобщава журналистът Фабрицио Романо. 20-годишният бразилец е обект на интерес от страна на Ливърпул и други европейски клубове, но няма да сменя отбора си през настоящия летен трансферен прозорец.

Ръководството на Реал и старши треньорът Жозе Моуриньо са категорични, че искат да разчитат на младия нападател. Самият Ендрик също е дал ясно да се разбере, че предпочита да остане в Мадрид и да се бори за място в състава.

Бразилецът прекара втората половина на миналия сезон под наем в Олимпик Лион, където записа впечатляващи показатели – осем гола и осем асистенции в 21 мача.

На Световното първенство през 2026 г. Ендрик взе участие в четири срещи с екипа на Бразилия, но не успя да се разпише.

Според Transfermarkt пазарната стойност на нападателя възлиза на 40 милиона евро. Договорът му с Реал Мадрид е до лятото на 2030 година.