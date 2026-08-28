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Ендрик взе решение за бъдещето си в Реал Мадрид

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Спорт
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20-годишният бразилец е обект на интерес от страна на Ливърпул и други европейски клубове.

Ендрик
Снимка: БГНЕС
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Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще продължи да бъде част от състава на испанския гранд и през новия сезон, съобщава журналистът Фабрицио Романо. 20-годишният бразилец е обект на интерес от страна на Ливърпул и други европейски клубове, но няма да сменя отбора си през настоящия летен трансферен прозорец.

Ръководството на Реал и старши треньорът Жозе Моуриньо са категорични, че искат да разчитат на младия нападател. Самият Ендрик също е дал ясно да се разбере, че предпочита да остане в Мадрид и да се бори за място в състава.

Бразилецът прекара втората половина на миналия сезон под наем в Олимпик Лион, където записа впечатляващи показатели – осем гола и осем асистенции в 21 мача.

На Световното първенство през 2026 г. Ендрик взе участие в четири срещи с екипа на Бразилия, но не успя да се разпише.

Според Transfermarkt пазарната стойност на нападателя възлиза на 40 милиона евро. Договорът му с Реал Мадрид е до лятото на 2030 година.

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#Ендрик #ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

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