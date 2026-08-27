Килиан Мбапе с хеттрик поведе Реал Мадрид към разгром над Реал Сосиедад

Реал Мадрид постигна убедителна победа над Реал Сосиедад на "Сантиаго Бернабеу“ с 4:1, а големият герой за "кралете“ беше Килиан Мбапе. Френската суперзвезда реализира хеттрик, докато Винисиус Жуниор се отчете с попадение и асистенция за категоричния успех на отбора на Жозе Моуриньо.

Мадридчани изиграха колебливо първо полувреме, в което редуваха периоди на сериозен натиск с моменти на отпускане. След почивката обаче домакините вдигнаха оборотите, а Джуд Белингам и Арда Гюлер започнаха да диктуват събитията в средата на терена.

Мбапе загатна за намеренията си още в началото, когато негов диагонален удар беше спасен с крак от Алекс Ремиро. Реал Сосиедад също показа, че няма да бъде пасивен участник в срещата. Микел Оярсабал получи отлична възможност след подаване на Такефуса Кубо, но Тибо Куртоа се намеси решително.

Реал постепенно наложи контрол и притисна съперника. Мбапе изведе Винисиус сам срещу Ремиро, но вратарят на гостите спечели директния двубой. Последва период, в който играта на "белите“ отново загуби остротата си, а недоволството от трибуните на "Бернабеу“ започна да се усеща.

Точно тогава Мбапе пое нещата в свои ръце. Федерико Валверде намери французина с отлично подаване между линиите, а нападателят овладя, освободи се от защитата и не остави шанс на Ремиро за откриващото попадение.

Радостта на домакините обаче не продължи дълго. След рикошет в Ибрахима Конате топката достигна до Лука Сучич, който възстанови равенството и отново постави Реал под напрежение.

След почивката картината на терена се промени. Арда Гюлер значително повиши нивото си, Бернардо Силва започна да участва по-активно в изграждането на атаките, а Белингам се превърна в една от движещите сили на мадридчани.

Натискът на Реал доведе до поредица от положения, при които Ремиро трябваше да се намесва. Вратарят спаси удари на Мбапе и Гюлер, но в крайна сметка защитата на баските не издържа. Белингам и Мбапе размениха светкавична двойна комбинация, след която французинът реализира второто си попадение.

Този гол окончателно наклони везните. Реал започна да играе с много по-голяма увереност, а Реал Сосиедад все по-трудно издържаше на темпото.

Белингам имаше основна заслуга и за следващото попадение. Английският национал се пребори за топка, която изглеждаше загубена, и я предостави на Винисиус, който от непосредствена близост завърши атаката.

Бразилецът сложи край и на освиркванията по свой адрес, а малко по-късно добави асистенция към сметката си. Именно Винисиус подаде за Мбапе, който оформи своя хеттрик и постави точка на силната вечер за "кралския клуб“.

Така Реал Мадрид записа убедителен успех, а най-позитивният сигнал за Жозе Моуриньо дойде от представянето след почивката. Връзката между Белингам, Гюлер, Винисиус и Мбапе започна да функционира на много по-високи обороти, докато французинът още веднъж показа, че ще бъде основната фигура в атаката на мадридчани през сезона.