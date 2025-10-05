ЕС подготвя свой план за изкуствен интелект, за да настигне САЩ и Китай

Европейският съюз готви нова стратегия, с която иска да засили позициите си в света на изкуствения интелект. Според “Файненшъл таймс”, Брюксел ще представи “Приложна стратегия за изкуствен интелект” — план, който цели да насърчи европейски AI платформи и приложения, за да могат да се конкурират с гигантите от САЩ и Китай.

Идеята е новите технологии, създадени в Европа, да се използват активно в здравеопазването, отбраната и производството. Така ЕС иска не само да настигне големите сили в областта на изкуствения интелект, но и да защити собствените си данни, компании и потребители.

С други думи — Европа вече не иска само да гледа отстрани битката между САЩ и Китай, а да създаде свой собствен отбор в световната лига на изкуствения интелект.