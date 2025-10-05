БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЕС ще насърчава собствени платформи за изкуствен интелект

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Запази

Очаква се Европейската комисия да представи стратегията си

изкуствен интелект
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Европейският съюз ще представи нов план за насърчаване на свои платформи за изкуствен интелект, за да се конкурира със Съединените щати и Китай, съобщава вестник "Файненшъл таймс".

Новата "Приложна стратегия за изкуствен интелект" на Европейската комисия ще насърчава разработени в Европа инструменти за изкуствен интелект, за да подобри използването на изкуствен интелект в сектори като здравеопазването, отбраната и производството, добавя вестникът, позовавайки се на проект на предложение.

#платформи # изкуствен интелект #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Четвърта жертва на потопа в Елените
1
Четвърта жертва на потопа в Елените
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
2
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
3
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
4
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
6
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
4
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Още от: Европа

Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
27 нови папски гвардейци положиха клетва във Ватикана 27 нови папски гвардейци положиха клетва във Ватикана
Чете се за: 00:47 мин.
Масови протести и сблъсъци с полицията в грузинската столица Масови протести и сблъсъци с полицията в грузинската столица
Чете се за: 00:32 мин.
Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна
Чете се за: 00:50 мин.
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
Мощите на Свети Патриарх Евтимий пристигнаха в Лондон Мощите на Свети Патриарх Евтимий пристигнаха в Лондон
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ