ЕС ще насърчава собствени платформи за изкуствен интелект

Европейският съюз ще представи нов план за насърчаване на свои платформи за изкуствен интелект, за да се конкурира със Съединените щати и Китай, съобщава вестник "Файненшъл таймс".

Новата "Приложна стратегия за изкуствен интелект" на Европейската комисия ще насърчава разработени в Европа инструменти за изкуствен интелект, за да подобри използването на изкуствен интелект в сектори като здравеопазването, отбраната и производството, добавя вестникът, позовавайки се на проект на предложение.