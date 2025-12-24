БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Естествена или изкуствена елха – защо все повече хора избират живо коледно дърво в саксия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Все повече семейства търсят истинския аромат на Коледа

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С наближаването на Коледа все по-често възниква въпросът какво коледно дърво да украсим у дома – естествено или изкуствено. Макар изкуствените елхи да се възприемат като по-удобни и практични, през последните години се отчита нарастващ интерес към живите коледни дървета в саксия, които могат да бъдат запазени и след празниците.

Все повече семейства търсят истинския аромат на Коледа, но без цената на отсеченото дърво – решение, което съчетава празничния уют с грижа за природата.

"Вече не сравняваме отрязани елхи с изкуствени, а живи елхи с имитациите", обяснява Антон Гичев, специалист по отглеждане на декоративни дървета.

"Единственият начин Коледа да има положителен екологичен отпечатък е коледното дърво да бъде живо. Проучвания показват, че изкуствените елхи имат до седем пъти по-голям вреден екологичен отпечатък от отрязаните. За да се компенсира това, една изкуствена елха трябва да се използва поне осем години", допълва той.

Противно на масовото схващане, живата елха може успешно да се отглежда и след Коледа, ако е правилно подбрана.

"Стотици семейства връщат след празниците елхите си за доотглеждане и те се развиват успешно за следващи години", посочва Гичев.

Ключът към дългия живот на коледното дърво се крие в кореновата система:

"Тайната е в корените. Затова хората трябва да купуват от доверен източник", съветва специалистът.

Живата елха може да остане в саксия или да бъде засадена в двора.

"Ако е в професионален, дишащ контейнер – например текстилен, дървото може да остане в саксия 5–6 години без риск от деформация на корените", уточнява Гичев.

Важно е и ежегодното подхранване, тъй като хранителните вещества в ограничен обем почва бързо се изчерпват.

Сред най-популярните коледни дървета у нас остават сребристият смърч и различни видове ели, включително кавказската ела.

"Сребристият смърч е много гъст и ефектен, но някои хора предпочитат елите, защото са по-подходящи за украса", казва специалистът.

Изборът остава въпрос на вкус, като все повече хора експериментират с различни видове всяка година.

"Коледа е символ на доброто, на новия живот и съзиданието. Най-естественото е традицията да засадим дърво, а не да го отрежем", категоричен е Антон Гичев.

По думите му пластмасовата елха е само имитация с вреден екологичен отпечатък и не носи същото послание за бъдещето – нито към природата, нито към децата.

Традицията да се украсява елхата на Бъдни вечер също се запазва. Истинската елха в саксия все по-често се превръща в символ на устойчивата Коледа – празник с аромат, смисъл и грижа за живота.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева

#естествени елхи #изкуствени елхи #производители на елхи #коледни елхи #елхи

Последвайте ни

ТОП 24

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
1
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
2
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
3
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
4
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
5
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано
6
Бойко Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
5
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
6
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...

Още от: У нас

Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване е приоритет само на думи
Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване е приоритет само на думи
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Засилен трафик през "Дунав мост" при Русе за празниците Засилен трафик през "Дунав мост" при Русе за празниците
Чете се за: 03:42 мин.
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната
Чете се за: 02:50 мин.
Бъдни вечер е! Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега? Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Бъдни вечер е!
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Витлеем в очакване на Рождество Христово Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Коледа във Ватикана: Първите Рождественски тържества на папа Лъв XIV Коледа във Ватикана: Първите Рождественски тържества на папа Лъв XIV
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите,...
Чете се за: 02:15 мин.
Общество
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ