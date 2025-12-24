Естествена или изкуствена елха – защо все повече хора избират живо коледно дърво в саксия

С наближаването на Коледа все по-често възниква въпросът какво коледно дърво да украсим у дома – естествено или изкуствено. Макар изкуствените елхи да се възприемат като по-удобни и практични, през последните години се отчита нарастващ интерес към живите коледни дървета в саксия, които могат да бъдат запазени и след празниците.

Все повече семейства търсят истинския аромат на Коледа, но без цената на отсеченото дърво – решение, което съчетава празничния уют с грижа за природата.

"Вече не сравняваме отрязани елхи с изкуствени, а живи елхи с имитациите", обяснява Антон Гичев, специалист по отглеждане на декоративни дървета. "Единственият начин Коледа да има положителен екологичен отпечатък е коледното дърво да бъде живо. Проучвания показват, че изкуствените елхи имат до седем пъти по-голям вреден екологичен отпечатък от отрязаните. За да се компенсира това, една изкуствена елха трябва да се използва поне осем години", допълва той.

Противно на масовото схващане, живата елха може успешно да се отглежда и след Коледа, ако е правилно подбрана.

"Стотици семейства връщат след празниците елхите си за доотглеждане и те се развиват успешно за следващи години", посочва Гичев.

Ключът към дългия живот на коледното дърво се крие в кореновата система:

"Тайната е в корените. Затова хората трябва да купуват от доверен източник", съветва специалистът.

Живата елха може да остане в саксия или да бъде засадена в двора.

"Ако е в професионален, дишащ контейнер – например текстилен, дървото може да остане в саксия 5–6 години без риск от деформация на корените", уточнява Гичев.

Важно е и ежегодното подхранване, тъй като хранителните вещества в ограничен обем почва бързо се изчерпват.

Сред най-популярните коледни дървета у нас остават сребристият смърч и различни видове ели, включително кавказската ела.

"Сребристият смърч е много гъст и ефектен, но някои хора предпочитат елите, защото са по-подходящи за украса", казва специалистът.

Изборът остава въпрос на вкус, като все повече хора експериментират с различни видове всяка година.

"Коледа е символ на доброто, на новия живот и съзиданието. Най-естественото е традицията да засадим дърво, а не да го отрежем", категоричен е Антон Гичев.

По думите му пластмасовата елха е само имитация с вреден екологичен отпечатък и не носи същото послание за бъдещето – нито към природата, нито към децата.

Традицията да се украсява елхата на Бъдни вечер също се запазва. Истинската елха в саксия все по-често се превръща в символ на устойчивата Коледа – празник с аромат, смисъл и грижа за живота.

