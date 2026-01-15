БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

Доскорошният президент на клуба насочва вниманието си към нови работни ангажименти.

Евелин Парасков
Снимка: БТА
Слушай новината

Евелин Парасков се оттегли от поста президент на баскетболния Локомотив Пловдив, съобщиха в изявление от клуба и посочиха, че неговото решение е по лични причини, свързани с нови работни ангажименти.

През настоящия сезон Локомотив за първи път е част от елита на българския мъжки баскетбол, като в момента e четвърти в класирането след 14 изиграни мача.

Изявлението на клуба:

През последните две години БК Локомотив Пловдив пое ясен път на бърз и качествен прогрес, който го изведе до най-високите нива на професионалния баскетбол в България. Те бяха белязани не просто от победи и трофеи, а от изграждането на устойчива среда, в която визията срещна потенциала, а общата кауза обедини ръководство, треньори, състезатели и вярна черно-бяла общност.

Именно в началото на неговото управление беше поставена ясната концепция за развитие и вярата, че Локомотив притежава всички предпоставки да се превърне във водещ фактор. Най-големият успех на този период беше формирането на прекрасен екип, който изгради всичко с много труд, амбиция и постоянство.

Историческият требъл в ББЛ остана като символ на този общ успех – доказателство, че когато стратегията, отдадеността и колективният дух вървят ръка за ръка, резултатите са неизбежни. Изкачването до Националната баскетболна лига по изцяло спортен път бе естествено следствие от последователна работа и споделена отговорност, както на терена, така и извън него. Днес черно-бялото семейство притежава силен отбор в един от най-атрактивните спортове. Още през първия сезон клубът ни демонстрира самочувствие и в момента се бори за челните места в най-високото ниво на професионалния баскетбол, а пълните зали са най-голямата награда за усилията.

Успоредно с успехите на мъжкия отбор, по времето на неговото управление школата на БК Локомотив Пловдив се утвърди като едно от най-ценните богатства на клуба. Днес над 200 деца носят черно-бялата фланелка – ясен знак, че грижата за бъдещето и устойчивото развитие винаги са били в основата на клубната философия.

Евелин Парасков постави началото на пълната промяна на облика на клуба – от израз на чистата фенска любов към играта до модерно, професионално управлявано спортно дружество, изградено от хора с черно-бели сърца и обединени около ясна посока и общи ценности.

Причините за напускането на поста президент и УС на БК Локомотив Пловдив са лични и са свързани с нови работни ангажименти и проекти. Вече бившият президент на отбора е убеден и сигурен, че клубът ще бъде в ръцете на най-правилния човек в лицето на Христо Христев – досега член на УС и един от основните спонсори и двигатели на проекта.

Той благодари също и на всеки един, който дава време, усилия и средства, за да стигне отборът дотук.

Ръководството, треньорите, състезателите и цялата черно-бяла общност изразяват своята признателност към Евелин Парасков за визията, отдадеността и усилията, които помогнаха този път да бъде извървян. Оставеното наследство е стабилна основа, върху която Локомотив може уверено да гради бъдещите си успехи.

Благодарим ти за всичко, което даде на Локомотив. Оставаме винаги заедно! Черно-бялата история продължава.

#Евелин Парасков #БК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Баскетбол

Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм
Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм
Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс за 28-и успех през сезона в НБА Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс за 28-и успех през сезона в НБА
Чете се за: 05:47 мин.
Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 03:27 мин.
Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Чете се за: 03:00 мин.
Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст
Чете се за: 05:35 мин.
Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ