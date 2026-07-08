Евелина Цветанова обяви разширения състав на националния ни тим по волейбол до 16 г. преди Балканиадата в Гърция

Националният отбор на България по волейбол за жени под 16 години започва своята подготовка за предстоящото Балканско първенство с лагер в зала „Багира“ в Казанлък. Заниманията под ръководството на старши треньора Евелина Цветанова стартират на 8 юли.

В разширения състав са включени 16 състезателки. При определянето на групата треньорският щаб отчете представянето на волейболистките през изминалия сезон, изявите им в Държавното първенство, както и участието им в „Турнир на талантите 2026“, който се проведе в Стара Загора.

Разширен състав:

Разпределители:

Любена Тодорова - ЦПВК; Лора Родопска – Марица Пловдив; Дея Михайлова - ВАСК

Централни блокировачи:

Александра Занова - ЦПВК; Матеа Косева – Берое; Виктория Кутулова – Марица Пловдив; Валентина Рогачева - ЦСКА

Диагонали:

Пламена Eринкова – Марица Пловдив; Сиана Кацарска - Казанлък; Деа Ананиева - ЦПВК

Посрещачи:

Мария Бакова – Марица Пловдив; Димана Цветкова - Любо Ганев Автосвят; Радостина Добрева – Левски София; Елица Танева - ЦПВК

Либеро:

Елена Габерова – Марица Пловдив; Никол Данчева – Марица Пловдив