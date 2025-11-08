Евертън сложи край на лошата серия с успех над Фулъм

„Карамелите“ върнаха усмивките на феновете си със силен мач на „Хил Дикинсън“.
Отборът на Евертън сложи край на серията си от три поредни мача без победа във Висшата лига, след като надви гостуващия Фулъм с 2:0. На стадион „Хил Дикинсън“ домакините бяха неудържими, демонстрирайки най-добрата си форма за сезона и надигравайки категорично противника, който вече е само на точка над зоната на изпадащите.
Още през първата част два гола на Евертън бяха отменени заради засади, но в добавеното време Идриса Гей проби защитата на гостите и откри резултата от близка дистанция след сериозно разбъркване пред вратата.
Второто полувреме донесе напрежение и равностойна игра от страна на Фулъм, но в 81-вата минута Майкъл Кийн засече отлично центриране от корнер и сложи точка на спора – 2:0 за „карамелите“. С тази победа футболистите на Дейвид Мойс събраха 15 точки и се изкачиха на 11-о място, докато гостите от Лондон остават 15-и с 11 пункта.
В дъното на таблицата Уест Хем също се поздрави с успех, надделявайки с 3:2 над Бърнли. След като Зайън Флеминг даде аванс на гостите в 35-ата минута, Калъм Уилсън изравни точно преди почивката. Томаш Соучек и резервата Кайл Уокър-Питърс донесоха трите точки за „чуковете“, а Джош Кълън само оформи крайното 3:2 в добавеното време.
С тези резултати Уест Хем и Бърнли са с по 10 точки, заемайки съответно 17-о и 18-о място в класирането, докато Евертън оставя след себе си лошата серия и гледа уверено към следващите мачове.