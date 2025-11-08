Евертън сложи край на лошата серия с успех над Фулъм

Отборът на Евертън сложи край на серията си от три поредни мача без победа във Висшата лига, след като надви гостуващия Фулъм с 2:0. На стадион „Хил Дикинсън“ домакините бяха неудържими, демонстрирайки най-добрата си форма за сезона и надигравайки категорично противника, който вече е само на точка над зоната на изпадащите.

Още през първата част два гола на Евертън бяха отменени заради засади, но в добавеното време Идриса Гей проби защитата на гостите и откри резултата от близка дистанция след сериозно разбъркване пред вратата.

Второто полувреме донесе напрежение и равностойна игра от страна на Фулъм, но в 81-вата минута Майкъл Кийн засече отлично центриране от корнер и сложи точка на спора – 2:0 за „карамелите“. С тази победа футболистите на Дейвид Мойс събраха 15 точки и се изкачиха на 11-о място, докато гостите от Лондон остават 15-и с 11 пункта.

В дъното на таблицата Уест Хем също се поздрави с успех, надделявайки с 3:2 над Бърнли. След като Зайън Флеминг даде аванс на гостите в 35-ата минута, Калъм Уилсън изравни точно преди почивката. Томаш Соучек и резервата Кайл Уокър-Питърс донесоха трите точки за „чуковете“, а Джош Кълън само оформи крайното 3:2 в добавеното време.

С тези резултати Уест Хем и Бърнли са с по 10 точки, заемайки съответно 17-о и 18-о място в класирането, докато Евертън оставя след себе си лошата серия и гледа уверено към следващите мачове.