Манчестър Юнайтед измъкна точка от Тотнъм в зрелищен трилър

Срещата в Лондон остави феновете без дъх, а след равенството двата отбора вече имат по 18 точки.

Ричарлисон - Де Лихт
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

В двубой, който предложи всичко – емоции, обрати и драма до последната секунда – Манчестър Юнайтед и Тотнъм завършиха 2:2 в първия мач от XI кръг на Висшата лига. Срещата в Лондон остави феновете без дъх, а след равенството двата отбора вече имат по 18 точки, като „шпорите“ запазиха третото място благодарение на по-добра голова разлика.

Първата сериозна опасност дойде още в 15-ата минута, когато Ричарлисон бе на сантиметри от това да засече центриране в малкото наказателно поле, но топката мина покрай него.

След половин час игра гостите нанесоха първия удар – Амад Диало центрира в наказателното поле, където Брайън Мбемо се извиси над защитата и с техничен удар с глава прати топката в мрежата – 0:1 за Юнайтед. До почивката „шпорите“ притиснаха съперника, но въпреки натиска така и не намериха път към вратата на Сен Ламенс.

След подновяването на играта вратарят на гостите показа класа – в 54-ата минута спаси удар от близка дистанция на Кристиан Ромеро, а само две минути по-късно отрази нов изстрел, този път с ръце, запазвайки крехкия аванс на тима си.

В 62-ата минута Тотнъм ликува преждевременно – попадение на домакините бе отменено заради засада, потвърдена от системата VAR. Търпението на лондончани обаче бе възнаградено. В 84-ата минута резервата Матис Тел се освободи в наказателното поле, пребори Де Лихт и с мощен удар възстанови равенството – 1:1.

Драмата тепърва предстоеше. Малко след това Бенямин Шешко, появил се от пейката, пропусна отлична възможност за Юнайтед, а при същата ситуация получи травма. Тъй като мениджърът Рубен Аморим вече бе направил петте си смени, гостите останаха с човек по-малко.

Тотнъм се възползва мигновено – в 91-ата минута Ричарлисон се оказа най-съобразителен при разбъркване след корнер и оформи пълния обрат – 2:1.

Но мачът не бе приключил. В 96-ата минута Юнайтед спечели ъглов удар и дори вратарят Ламенс се включи в нападението. След негов заслон Де Лихт скочи над всички и с глава от близо донесе точката за „червените дяволи“ – 2:2.

Така Манчестър Юнайтед продължи негативната си серия срещу „шпорите“, като вече осем поредни мача във всички турнири не успява да ги победи – но този път поне си тръгна от Лондон с героично спечелено равенство.

