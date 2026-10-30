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Евертън заслужи място на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата

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Спорт
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„Карамелите“ се наложиха с 3:1 над Нюкасъл.

Евертън - Нюкасъл
Снимка: БТА
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Евертън си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата в Англия, след като се наложи с 3:1 над Нюкасъл на свой терен.

Домакините поведоха в 34-тата минута, когато Джеймс Гарнър се разписа с удар от наказателното поле. В добавеното време на първата част Хейдън Хакни удвои преднината на „карамелите“, след като прати топката във вратата на съперника от непосредствена близост.

Евертън до голяма степен реши изхода на срещата в 69-ата минута. Тогава Тиерно Бари реализира третото попадение за домакините. Нюкасъл успя да върне един гол две минути преди края на редовното време чрез Дан Бърн, но за повече нямаше време.

На четвъртфиналите Евертън ще се изправи срещу четвъртодивизионния Флийтууд Таун, който поднесе изненада, елиминирайки шампиона във Висшата лига Арсенал.

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#ФК Евертън #ФК Нюкасъл

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