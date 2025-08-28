Евертон Бала: Направихме много грешки през първото полувреме

Евертон Бала говори след втората загуба от АЗ Алкмаар в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Бразилецът вкара единственото попадение за Левски в двата мача.

"Тежка вечер за нас. Направихме много грешки през първото полувреме. Много бързо ни вкараха головете и след това бе трудно да търсим обрат до края. Съжалявам. Искам да благодаря на феновете за подкрепата. Заради тях и заради Левски ще се борим за всички цели до края на сезона", обеща той.

"Мисля, че на нас ни липсва малко опити в мачове на това ниво. Това бе разликата с АЗ Алкмаар, който е много добър отбор", каза още нападателя.